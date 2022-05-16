Оккупанты за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые – Нацполиция

"Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами "воздух – земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч". [...] Разрушения получили 36 гражданских объектов – жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры. [...] Есть раненые и погибшие", – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.

"Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – отметили в ведомстве.

Полицейские также призвали граждан соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами, так как "враг расстреливает гражданские автомобили".

Война России против Украины. Главное (обновляется)