Оккупанты за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые – Нацполиция

"Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами "воздух – земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч". [...] Разрушения получили 36 гражданских объектов – жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры. [...] Есть раненые и погибшие", – говорится в сообщении.
В Нацполиции отметили, что оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.
"Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – отметили в ведомстве.
Полицейские также призвали граждан соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами, так как "враг расстреливает гражданские автомобили".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.