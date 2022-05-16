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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые – Нацполиция

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В Нацполиции рассказали, из какого вооружения стреляли оккупанты
В Нацполиции рассказали, из какого вооружения стреляли оккупанты
Фото: Національна поліція України / Facebook

За сутки российские оккупанты обстреляли в Донецкой области 36 гражданских объектов. Об этом в Facebook проинформировала Национальная полиция Украины.

"Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами "воздух – земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч". [...] Разрушения получили 36 гражданских объектов – жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры. [...] Есть раненые и погибшие", – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.

"Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – отметили в ведомстве.

Полицейские также призвали граждан соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами, так как "враг расстреливает гражданские автомобили".

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/331709622432408

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

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