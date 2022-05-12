12 мая российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 12 мая россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двух в Новоселовке, одного в Авдеевке и одного в Лимане. Еще пять человек получили ранения", – написал он.
Кириленко отметил, что "в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".
Всего с начала вторжения россиян в регионе погибли 356 жителей и ранены 1038 – это так же без учета Волновахи и Мариуполя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.