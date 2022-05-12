12 мая российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 12 мая россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двух в Новоселовке, одного в Авдеевке и одного в Лимане. Еще пять человек получили ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что "в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Всего с начала вторжения россиян в регионе погибли 356 жителей и ранены 1038 – это так же без учета Волновахи и Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)