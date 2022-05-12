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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 мая российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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Кириленко отметил, что точное число жертв установить невозможно
Кириленко отметил, что точное число жертв установить невозможно
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

В четверг, 12 мая, четыре мирных жителя Донецкой области погибли в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 12 мая россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двух в Новоселовке, одного в Авдеевке и одного в Лимане. Еще пять человек получили ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что "в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Всего с начала вторжения россиян в регионе погибли 356 жителей и ранены 1038 – это так же без учета Волновахи и Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: Россия, Донецкая область, война, Донбасс, Мариуполь, Волноваха, раненые, Авдеевка, вторжение, Новоселовка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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