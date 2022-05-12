Оккупанты нанесли ракетный удар и обстреляли из РСЗО "Ураган" Дергачи, есть погибшие и раненые

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, трое пострадавших, – написал руководитель ОВА. – Еще раз подчеркиваю, что ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. Не находитесь без необходимости на улице и будьте осторожны".

Около 12.30 оккупанты повторно обстреляли Дергачи, рассказал в Facebook мэр города Вячеслав Задоренко.

"Оккупанты снова обстреляли наш город из ракет системы "Ураган". Есть погибшие и раненые", – отметил чиновник.

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