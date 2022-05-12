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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар и обстреляли из РСЗО "Ураган" Дергачи, есть погибшие и раненые

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Оккупанты обстреляли Дергачи из ракет системы "Ураган", отметил мэр города
Оккупанты обстреляли Дергачи из ракет системы "Ураган", отметил мэр города
Фото: Вячеслав Задоренко / Facebook

Российские оккупационные войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, трое пострадавших, – написал руководитель ОВА. – Еще раз подчеркиваю, что ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. Не находитесь без необходимости на улице и будьте осторожны".

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/553592082784817

Около 12.30 оккупанты повторно обстреляли Дергачи, рассказал в Facebook мэр города Вячеслав Задоренко.

"Оккупанты снова обстреляли наш город из ракет системы "Ураган". Есть погибшие и раненые", – отметил чиновник.

https://www.facebook.com/Zadorenko/videos/1108027293393689/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

23 апреля Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.

28 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.

29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.

30 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще четырех населенных пунктов в пригороде Харькова (села Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное).

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.  

По данным британской разведки, Россия выводит свои силы из Харьковской области и направляет их в Изюм.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, раненые, РСЗО, Харьковская ОГА, РСЗО "Ураган", обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Олег Синегубов, мэр
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