Россия выводит свои силы из Харьковской области и направляет их в Изюм – британская разведка

После выхода из Харьковской области РФ планирует реорганизовать и пополнить свои военные подразделения Фото: depositphotos.com

"Украинские силы продолжают контратаки к северу от Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, РФ планирует реорганизовать и пополнить свои военные подразделения.

Также сообщается, что выведенные из Харьковской области войска после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы по защите западного фланга российской армии и основных путей поставок операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", – отмечают британские спецслужбы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)