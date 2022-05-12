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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выводит свои силы из Харьковской области и направляет их в Изюм – британская разведка

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После выхода из Харьковской области РФ планирует реорганизовать и пополнить свои военные подразделения
После выхода из Харьковской области РФ планирует реорганизовать и пополнить свои военные подразделения
Фото: depositphotos.com

Россия выводит свою армию из Харьковской области после ряда поражений, нанесенных ей Вооруженными силами Украины, и, предположительно, направляет ее в Изюм. Об этом 12 мая сообщила в Twitter пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Украинские силы продолжают контратаки к северу от Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, РФ планирует реорганизовать и пополнить свои военные подразделения.

Также сообщается, что выведенные из Харьковской области войска после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы по защите западного фланга российской армии и основных путей поставок операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", – отмечают британские спецслужбы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра и освободили часть захваченных оккупантами населенных пунктов области.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

11 мая Генштаю ВСУ сообщил, что оккупанты в Харьковской области перешли к обороне.

Теги: Россия, Украина, война, Вооруженные силы Украины, Изюм, Харьковская область, оборона, Северский Донец, ВСУ, война России против Украины, войска, операция
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