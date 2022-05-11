В Харьковской области российские оккупанты попали ракетой в трактор, который работал в поле, 26-летний тракторист ранен – полиция

Об этом глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook.
26-летний тракторист, который в момент удара был в тракторе, выжил, но получил многочисленные ожоги и ранения ног. Его госпитализировали.
Это произошло в селе Новый Мерчик к западу от Харькова, проинформировала пресс-служба прокуратуры области.
По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра и освободили часть захваченных оккупантами населенных пунктов области.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.