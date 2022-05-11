В Харьковской области российские оккупанты попали ракетой в трактор, который работал в поле, 26-летний тракторист ранен – полиция

Трактор работал в поле в момент авиаудара Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Об этом глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook.

26-летний тракторист, который в момент удара был в тракторе, выжил, но получил многочисленные ожоги и ранения ног. Его госпитализировали.

Это произошло в селе Новый Мерчик к западу от Харькова, проинформировала пресс-служба прокуратуры области.

По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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