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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородской области России введен "желтый" уровень террористической опасности

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Белгородская область РФ находится рядом с Харьковской областью
Белгородская область РФ находится рядом с Харьковской областью
Фото: depositphotos.com

На территории Белгородской области Российской Федерации власти ввели "желтый" уровень террористической опасности. Об этом 11 мая сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявил, что причиной стал пожар и говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство.

Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.

27 апреля в Белгородской области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

2 мая Гладков сообщал о взрывах в Белгороде, а 5 мая – о очередном обстреле Белгородской области "со стороны Украины".

Кроме того, после начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна.

Теги: Россия, война, Белгород, Харьковская область, Белгородская область, война России против Украины, губернатор
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