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В РФ снова заявили об обстреле Белгородской области "со стороны Украины"

По словам Гудкова, пострадавших среди мирного населения сел нет
По словам Гудкова, пострадавших среди мирного населения сел нет
Фото: depositphotos.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 мая в Telegram в очередной раз заявил, что Украина якобы обстреляла села на территории РФ.

"Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы "добровольной народной дружины", в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается", – написал Гладков.

Контекст:

Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар и говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.

27 апреля в Белгородской области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

2 мая Гладков сообщал о взрывах в Белгороде.

Кроме того, после начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна.

Теги: Россия, Украина, Белгород, Белгородская область, обстрелы, взрывы
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