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В российском Белгороде снова были слышны взрывы

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В небе над Белгородом ночью было видно две вспышки от взрыва
В небе над Белгородом ночью было видно две вспышки от взрыва
Скриншот: Блэтгород / Telegram

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на 2 мая были слышны взрывы. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное – пострадавших и разрушений нет", – сообщил он в 2.42.

Видео вспышек в небе опубликовал Telegram-канал Белгород №1.

Еще несколько видео со вспышками и звуками взрывов опубликовали каналы "Блэтгород" и "Жесть Белгород". Автор "Блэтгорода" пишет якобы в небе был замечен истребитель, официально эту информацию не подтверждали.

Контекст:

Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар и говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.

27 апреля в Белгородской области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

Кроме того, после начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, взрыв, Белгород
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