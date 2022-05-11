Синегубов: Благодаря ВСУ в Харькове сейчас относительно тихо, враг обстреливает населенные пункты в области

Сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик, в результате чего один человек получил ранение Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области", – написал Синегубов.

По его словам, сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе, в результате чего один человек получил ранение.

Глава ОВА также отметил, что еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области, поскольку россияне "абсолютно все заминировали", в том числе школы, детские сады и частные дома.

Сейчас специальные службы производят разминирование, идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения.

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