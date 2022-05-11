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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов: Благодаря ВСУ в Харькове сейчас относительно тихо, враг обстреливает населенные пункты в области

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Сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик, в результате чего один человек получил ранение
Сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик, в результате чего один человек получил ранение
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты сконцентрировались на обстрелах населенных пунктов Харьковской области. Об этом 11 мая в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области", – написал Синегубов.

По его словам, сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе, в результате чего один человек получил ранение.

Глава ОВА также отметил, что еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области, поскольку россияне "абсолютно все заминировали", в том числе школы, детские сады и частные дома.

Сейчас специальные службы производят разминирование, идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, разминирование, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты
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