Синегубов: Благодаря ВСУ в Харькове сейчас относительно тихо, враг обстреливает населенные пункты в области

"Благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области", – написал Синегубов.
По его словам, сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе, в результате чего один человек получил ранение.
Глава ОВА также отметил, что еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области, поскольку россияне "абсолютно все заминировали", в том числе школы, детские сады и частные дома.
Сейчас специальные службы производят разминирование, идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.