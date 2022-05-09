Полиция просит жителей пока не возвращаться в освобожденные села Харьковской области

По его словам, в населенные пункты на северо-востоке области местным жителям возвращаться рано. Во-первых, линия боев проходит еще совсем рядом, во-вторых – после оккупантов осталось много неразорвавшихся снарядов и заминированных мест. Среди тех, кто попытался вернуться, есть жертвы.
"К сожалению, вчера во время проведения разминирования под мостом в селе Циркуны были обнаружены тела двух подорвавшихся на растяжке женщин. Не возвращайтесь пока домой для вашей безопасности!" – сказано в сообщении.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
6 мая Генштаб сообщил об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области: Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково, Победы и части села Черкасские Тишки. 7 мая стало известно, что ВСУ восстановили контроль над поселком Циркуны.