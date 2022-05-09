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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты массово перемещаются из Боровой в сторону Купянска – поселковый совет

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По данным поселкового совета, на территории общины уже долгое время нет электричества, мобильной связи, интернета
По данным поселкового совета, на территории общины уже долгое время нет электричества, мобильной связи, интернета
Фото: Борівська селищна рада / Facebook

В Харьковской области российские оккупанты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска. Об этом 9 мая сообщил в Facebook Боровский поселковый совет.

В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество личного состава и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин, сообщают в поселковом совете.

Отмечается, что в полях вблизи деревень стоит замаскированная вражеская техника, представляющая угрозу мирным жителям.

Местные власти призывают людей воздержаться от посещения лесов, посадок, в том числе в местах, где находились российские военные, поскольку там могут быть мины и растяжки.

Сообщается, что в оккупированных селах захватчики размещаются в заведениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.

"Вероятно, у рашистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания", – говорится в сообщении.

По данным поселкового совета, на территории общины уже долгое время нет электричества, мобильной связи, интернета. Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров ограничен.

Кроме того, в соседних районах россияне пытаются захватить информационное пространство. В частности, в Сватово стали доступны только российские телеканалы, а страницы единственного местного украинского СМИ в соцсетях сломаны и используются для распространения информации оккупационных властей.

Также оккупанты продолжают снимать ложные пропагандистские видео.

"В видео из села Пески-Радьковские, распространяемые сепаратистскими и российскими пабликами, как всегда, перепутано название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллею памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об "освобождении" украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин", -- говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PosBorova/posts/5214833191909807

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

6 мая Генштаб сообщил об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области: Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково, Победы и части села Черкасские Тишки. 7 мая стало известно, что ВСУ восстановили контроль над поселком Циркуны.

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