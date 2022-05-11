Оккупанты в Харьковской области перешли к обороне, украинские военные освободили одно село – Генштаб ВСУ

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов в дальнейшем наблюдается на слобожанском и донецком направлениях", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам Украины. Кроме того, в приграничных с Украиной областях россияне наращивают систему противовоздушной обороны.

"На харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", – сообщили в Генштабе.

В сводке отмечается, что на временно оккупированных территориях Харьковской области оккупанты глушат сотовую связь, чтобы не дать передавать информацию о перемещении российских войск. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, оккупанты запретили.

По данным Генштаба, на славянском направлении россияне готовятся возобновить наступление, пополняют запасы материально-технических средств.

На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над городом Рубежное и наступлении в направлении Лимана.

"Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Они пытались провести штурм по направлениям на Орехово и Тошковку, но безуспешно.

"На криворожском и николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Проводит инженерное оборудование передовых позиций", – сообщили в Генштабе.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки россиян выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки.

В Мариуполе россияне продолжают блокировать и пытаться уничтожить украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", наносят артиллерийские и авиационные удары.

"Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой специальной операции", – заявили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)