ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Харьковской области перешли к обороне, украинские военные освободили одно село – Генштаб ВСУ

В Харьковской области оккупанты пытаются замедлить темп наступления ВСУ
В Харьковской области оккупанты пытаются замедлить темп наступления ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны в приграничных с Украиной областях, а в фронтовых регионах увеличили интенсивность воздушной разведки с помощью беспилотников. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов в дальнейшем наблюдается на слобожанском и донецком направлениях", – говорится в сообщении. 

В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам Украины. Кроме того, в приграничных с Украиной областях россияне наращивают систему противовоздушной обороны.

"На харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", – сообщили в Генштабе.

В сводке отмечается, что на временно оккупированных территориях Харьковской области оккупанты глушат сотовую связь, чтобы не дать передавать информацию о перемещении российских войск. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, оккупанты запретили.

По данным Генштаба, на славянском направлении россияне готовятся возобновить наступление, пополняют запасы материально-технических средств.

На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над городом Рубежное и наступлении в направлении Лимана.

"Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Они пытались провести штурм по направлениям на Орехово и Тошковку, но безуспешно. 

"На криворожском и николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Проводит инженерное оборудование передовых позиций", – сообщили в Генштабе. 

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки россиян выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки.

В Мариуполе россияне продолжают блокировать и пытаться уничтожить украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", наносят артиллерийские и авиационные удары.

"Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой специальной операции", – заявили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/314771530835932

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 77-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины

По информации Госбюро расследований, Россия планировала захватить всю территорию Украины – об этом свидетельствуют документы оккупантов, найденные в освобожденном Тростянце Сумской области.

В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.

Потери российских оккупантов по состоянию на 11 мая достигли около 26 350 военных, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов и множества другой техники.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (100739)
2
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (71277)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (62456)
4
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (60284)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (41959)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (41450)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30271)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (27471)
 
 
 
 