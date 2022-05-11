Оккупанты в Харьковской области перешли к обороне, украинские военные освободили одно село – Генштаб ВСУ

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов в дальнейшем наблюдается на слобожанском и донецком направлениях", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам Украины. Кроме того, в приграничных с Украиной областях россияне наращивают систему противовоздушной обороны.
"На харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", – сообщили в Генштабе.
В сводке отмечается, что на временно оккупированных территориях Харьковской области оккупанты глушат сотовую связь, чтобы не дать передавать информацию о перемещении российских войск. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, оккупанты запретили.
По данным Генштаба, на славянском направлении россияне готовятся возобновить наступление, пополняют запасы материально-технических средств.
На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над городом Рубежное и наступлении в направлении Лимана.
"Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Они пытались провести штурм по направлениям на Орехово и Тошковку, но безуспешно.
"На криворожском и николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Проводит инженерное оборудование передовых позиций", – сообщили в Генштабе.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки россиян выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки.
В Мариуполе россияне продолжают блокировать и пытаться уничтожить украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", наносят артиллерийские и авиационные удары.
"Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой специальной операции", – заявили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 77-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
По информации Госбюро расследований, Россия планировала захватить всю территорию Украины – об этом свидетельствуют документы оккупантов, найденные в освобожденном Тростянце Сумской области.
В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.
Потери российских оккупантов по состоянию на 11 мая достигли около 26 350 военных, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов и множества другой техники.