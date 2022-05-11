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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности – Генштаб ВСУ

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10 мая разведка США сообщала, что Россия может начать войну в Приднестровье
10 мая разведка США сообщала, что Россия может начать войну в Приднестровье
Фото: depositphotos.com

В непризнанном Приднестровье (Молдова) российская армия находится в полной боевой готовности. Об этом 11 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная", – говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают наступление в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом, отмечает Генштаб.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях.

На слобожанском направлении российская армия действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Оккупанты пытаются не допустить продвижения украинской армии в направлении государственной границы Украины, осуществляют разведку подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На изюмском направлении группировка из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск обстреливает украинские позиции.

На донецком направлении оккупационные войска не прекращают наступление для взятия под полный контроль города Рубежное Луганской области и захвата Лимана и Северодонецка Луганской области.

Захватчики не прекращают штурм на лиманском, северодонецком, бахмутском, авдиевском, кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Кроме того, для подавления каналов радиосвязи россияне используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

Для закрепления своих позиций оккупанты проводят инженерные работы и создают новые позиции в районах Брускинского и Большой Александровки Херсонской области.

Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий, отмечают в Генштабе.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины  были отбиты 12 атак российской армии, уничтожены 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей и две единицы специальной инженерной техники оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/314387997540952

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

Теги: Россия, Крым, Молдова, Луганская область, Приднестровье, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, оккупация, штурм, разведка, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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