В Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности – Генштаб ВСУ

10 мая разведка США сообщала, что Россия может начать войну в Приднестровье Фото: depositphotos.com

"На бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная", – говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают наступление в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом, отмечает Генштаб.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях.

На слобожанском направлении российская армия действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Оккупанты пытаются не допустить продвижения украинской армии в направлении государственной границы Украины, осуществляют разведку подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На изюмском направлении группировка из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск обстреливает украинские позиции.

На донецком направлении оккупационные войска не прекращают наступление для взятия под полный контроль города Рубежное Луганской области и захвата Лимана и Северодонецка Луганской области.

Захватчики не прекращают штурм на лиманском, северодонецком, бахмутском, авдиевском, кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Кроме того, для подавления каналов радиосвязи россияне используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

Для закрепления своих позиций оккупанты проводят инженерные работы и создают новые позиции в районах Брускинского и Большой Александровки Херсонской области.

Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий, отмечают в Генштабе.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины были отбиты 12 атак российской армии, уничтожены 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей и две единицы специальной инженерной техники оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)