ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ – Пентагон

В Пентагоне считают, что генералы вынуждены идти на передовую, чтобы обеспечить выполнение своих приказов
В Пентагоне считают, что генералы вынуждены идти на передовую, чтобы обеспечить выполнение своих приказов
Фото: depositphotos.com

За два с половиной месяца полномасштабного вторжения РФ в Украину силы обороны Украины ликвидировали от восьми до 10 российских генералов. Об этом 10 мая заявил в сенатском комитете по вооруженным силам генерал-лейтенант Скотт Беррье, глава разведывательного управления министерства обороны США, сообщает CNN.

Как отмечает канал, американские военные внимательно следят за потерями среди российских генералов – оно нетипично высокое для современной армии и намного превышает число американских генералов, погибших за 10 лет в конфликта Афганистане. 

Некоторые американские чиновники связывает это отчасти с тем, что США предоставляют разведывательную поддержку, другие – с необходимостью российских генералов действовать активнее в зоне боевых действий, чтобы мотивировать солдат. 

Сенатор Том Коттон спросил Беррье, означает ли этот показатель, что российские генералы вынуждены идти на передовую, чтобы обеспечить выполнение своих приказов. Генерал ответил утвердительно. 

По оценке Пентагона, Украина находится в лучшей позиции с точки зрения мотивации военных. "Украинцы все правильно делают в плане самоотверженности и того, как они относятся к защите своей страны", – сказал Беррье. Он "не уверен, что российские солдаты из дальних российских военных округов действительно понимают это".

Контекст:

В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры. По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

Украинские военные и СМИ сообщали к концу марта, что в Украине погибли генералы Андрей Суховецкий, Виталий ГерасимовАндрей КолесниковАндрей МордвичевМагомед Тушаев, Олег Митяев, Яков Резанцев. В РФ подтверждали смерть генерал-майора Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова.

23 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что ВСУ ликвидировали двух генералов оккупантов, третий был тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован, их имена не назывались. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, разведка, военнослужащий, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
"Евровидение 2022". Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото
Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото
  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами
  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (200787)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (59339)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (37771)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (34054)
5
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (31008)
6
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (28880)
7
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (20289)
8
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео (18115)
 
 
 
 