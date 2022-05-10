С февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ – Пентагон

В Пентагоне считают, что генералы вынуждены идти на передовую, чтобы обеспечить выполнение своих приказов Фото: depositphotos.com

Как отмечает канал, американские военные внимательно следят за потерями среди российских генералов – оно нетипично высокое для современной армии и намного превышает число американских генералов, погибших за 10 лет в конфликта Афганистане.

Некоторые американские чиновники связывает это отчасти с тем, что США предоставляют разведывательную поддержку, другие – с необходимостью российских генералов действовать активнее в зоне боевых действий, чтобы мотивировать солдат.

Сенатор Том Коттон спросил Беррье, означает ли этот показатель, что российские генералы вынуждены идти на передовую, чтобы обеспечить выполнение своих приказов. Генерал ответил утвердительно.

По оценке Пентагона, Украина находится в лучшей позиции с точки зрения мотивации военных. "Украинцы все правильно делают в плане самоотверженности и того, как они относятся к защите своей страны", – сказал Беррье. Он "не уверен, что российские солдаты из дальних российских военных округов действительно понимают это".