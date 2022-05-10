С февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ – Пентагон

Как отмечает канал, американские военные внимательно следят за потерями среди российских генералов – оно нетипично высокое для современной армии и намного превышает число американских генералов, погибших за 10 лет в конфликта Афганистане.
Некоторые американские чиновники связывает это отчасти с тем, что США предоставляют разведывательную поддержку, другие – с необходимостью российских генералов действовать активнее в зоне боевых действий, чтобы мотивировать солдат.
Сенатор Том Коттон спросил Беррье, означает ли этот показатель, что российские генералы вынуждены идти на передовую, чтобы обеспечить выполнение своих приказов. Генерал ответил утвердительно.
По оценке Пентагона, Украина находится в лучшей позиции с точки зрения мотивации военных. "Украинцы все правильно делают в плане самоотверженности и того, как они относятся к защите своей страны", – сказал Беррье. Он "не уверен, что российские солдаты из дальних российских военных округов действительно понимают это".
В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры. По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times.
15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.
Украинские военные и СМИ сообщали к концу марта, что в Украине погибли генералы Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Андрей Мордвичев, Магомед Тушаев, Олег Митяев, Яков Резанцев. В РФ подтверждали смерть генерал-майора Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова.
23 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что ВСУ ликвидировали двух генералов оккупантов, третий был тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован, их имена не назывались.