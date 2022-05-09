В России семье убитого в Украине военного не дают пособие в связи с его смертью

Членам семьи погибшего не платят компенсацию, так как они не близкие родственники Фото: depositphotos.com

Россиянин умер 5 марта после того, как 3 марта получил ранение в бою под Гостомелем Киевский области. Солдата похоронили 17 марта на местном кладбище Худякова на деньги военкомата. Его могиле присвоили статус воинского захоронения, а самого мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Березовский был танкистом: после похорон семье отдали его шлемофон, в котором он управлял танком.

Собственной семьи у военного не было, но именно он был основным кормильцем своих родственников – сестры Валентины с тремя маленькими дочерьми, младшего брата Михаила и бабушки, которая не встает с постели. Как отмечает издание, Михаил работает неофициально в компании по установке пластиковых окон и зарабатывает совсем немного, а Валентина вынуждена сидеть дома, поскольку у одной из ее дочерей инвалидность.

После гибели брата Валентина рассчитывала получить компенсацию за его смерть: как объявлял президент РФ Владимир Путин, семьи российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, имеют право на выплаты в общей сложности более 12 млн руб. (5,2 млн грн). Кроме страховки в более 7 млн руб. (3 млн грн), родным полагается единовременная выплата 5 млн руб. (2,2 млн грн) и ежемесячное пособие, размер которого не называется.

Но, как выяснилось, компенсация полагается только тем, кого закон называет "членами семьи": детям, жене либо родителям. Сестре с братом никакие выплаты не положены. Вместо обещанных миллионов семья получила только 500 тыс. руб. (216 тыс. грн) от местной власти.

Случай с семьей Березовских – не единственный в России. К примеру, руководитель фонда "Право матери" Вероника Марченко рассказала "Фонтанке", что в Санкт-Петербурге бабушка не смогла получить компенсацию за погибшего внука, поскольку не является его близким родственником. Есть проблемы с получением компенсаций у родственников солдат, которые считаются пропавшими без вести. Им не положены 12 млн, а лишь довольствие (пищевое и вещевое снабжение) солдата, пропавшего без вести.

Исследования показывают, что чаще всего на войну идут жители бедных регионов России – те, кто надеется подобным образом заработать. Как выяснила "Медиазона" на основании более 1700 сообщений о смерти солдат, погибло больше всего выходцев из Дагестана и Бурятии, где средняя зарплата составляет 21,5 (9,3 тыс. грн) и 21 тыс. руб. (9,1 тыс. грн) соответственно. В Иркутской области, где средняя зарплата равна 21,9 тыс. руб., похоронили 28 человек. В Москве и Санкт-Петербурге, где живет и работает 12% населения страны, известные потери гораздо ниже: 3 и 10 человек соответственно.