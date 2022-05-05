Разведданные США помогли ВСУ ликвидировать многих российских генералов – СМИ

Об этом 4 мая написала The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
При этом официальные лица США отказались назвать число российских генералов, которые были уничтожены в Украине в результате помощи Штатов.
Издание отмечает, что США сосредоточились на предоставлении Украине информации о местонахождении и других данных о мобильном штабе армии РФ, который часто перемещается.
Украинская сторона объединила эту информацию с данными собственной разведки, включая перехваченные сообщения о присутствии высокопоставленных российских офицеров, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых и были ликвидированы генералы армии РФ, подчеркивает The New York Times.
После публикации материала в Совете нацбезопасности США заявили, что разведданные с поля боя не были предоставлены украинцам "с целью убить российских генералов".
В то же время не все атаки украинцев, направленные против российских генералов, были реализованы после предоставления разведданных Штатами, указали официальные лица США. В их числе – нанесение удара ВСУ на востоке Украины, где побывал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
По словам официальных лиц, в США существует запрет на предоставление разведданных о самых высокопоставленных российских лидерах. В то же время они признали, что американская разведка сыграла решающую роль в гибели других генералов РФ, подытожило The New York Times.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.
15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.
К концу марта украинские власти и СМИ называли семерых погибших российских генералов, подсчитала "Украинская правда": Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Андрей Мордвичев, Магомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев. В РФ подтверждали только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.
23 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что ВСУ ликвидировали двух генералов оккупантов, третий был тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.
Герасимов, по сообщениям СМИ, прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области. Экс-глава МВД Арсен Аваков заявлял 1 мая, ссылаясь на источники, что Герасимов был ранен. В МВД Украины опровергли эту информацию.
The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Герасимов посетил передовую на востоке Украины, но успел уехать до того, как украинские военные атаковали российские позиции.