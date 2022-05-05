Разведданные США помогли ВСУ ликвидировать многих российских генералов – СМИ

Об этом 4 мая написала The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

При этом официальные лица США отказались назвать число российских генералов, которые были уничтожены в Украине в результате помощи Штатов.

Издание отмечает, что США сосредоточились на предоставлении Украине информации о местонахождении и других данных о мобильном штабе армии РФ, который часто перемещается.

Украинская сторона объединила эту информацию с данными собственной разведки, включая перехваченные сообщения о присутствии высокопоставленных российских офицеров, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых и были ликвидированы генералы армии РФ, подчеркивает The New York Times.

После публикации материала в Совете нацбезопасности США заявили, что разведданные с поля боя не были предоставлены украинцам "с целью убить российских генералов".

В то же время не все атаки украинцев, направленные против российских генералов, были реализованы после предоставления разведданных Штатами, указали официальные лица США. В их числе – нанесение удара ВСУ на востоке Украины, где побывал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

По словам официальных лиц, в США существует запрет на предоставление разведданных о самых высокопоставленных российских лидерах. В то же время они признали, что американская разведка сыграла решающую роль в гибели других генералов РФ, подытожило The New York Times.

Война России против Украины. Главное (обновляется)