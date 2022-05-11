Угроза российского десанта с Черного моря сохраняется – бригадный генерал Громов

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне", – сказал Громов.
Он отметил, что в акватории Азовского и Черного морей продолжают находиться российские боевые корабли и подлодки. Они осуществляют поддержку наземных группировок войск, действующих на приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории Украины.
"Противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры и промышленности, транспортным сетям – в последнее время в первую очередь по объектам железной дороги, пытаясь сорвать наращивание состава и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины", – добавил Громов.
По его информации, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения уже составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российский флот заблокировал подходы к украинским портам, в том числе Одессы и Черноморска.
Оккупационные войска с конца марта наносят ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. 22 марта по одному из них выпустили пять ракет. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.
В начале апреля разведка Великобритании заявляла, что Россия еще не отказалась от планов высадить морской десант в Украине.
По данным Минобороны Украины на 9 мая, в Черном море сейчас находится семь российских кораблей – носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 50 ракет типа "Калибр".