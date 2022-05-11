Угроза российского десанта с Черного моря сохраняется – бригадный генерал Громов

Громов отметил, что оккупанты не прекращают наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне", – сказал Громов.

Он отметил, что в акватории Азовского и Черного морей продолжают находиться российские боевые корабли и подлодки. Они осуществляют поддержку наземных группировок войск, действующих на приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории Украины.

"Противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры и промышленности, транспортным сетям – в последнее время в первую очередь по объектам железной дороги, пытаясь сорвать наращивание состава и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины", – добавил Громов.

По его информации, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения уже составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники.

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