Россия хочет отрезать Украину от морей – Маляр

Блокирование РФ украинских морских портов является проблемой для всего мира, заявили в НАТО Фото: depositphotos.com

"Россияне не оставляют своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области и Херсонской. Их цель – отрезать Украину от морей, Азовского и Черного", – отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля заявил, что многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, если Россия продолжит блокировать украинские морские порты.

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