Россия хочет отрезать Украину от морей – Маляр

"Россияне не оставляют своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области и Херсонской. Их цель – отрезать Украину от морей, Азовского и Черного", – отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля заявил, что многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, если Россия продолжит блокировать украинские морские порты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Зеленский, выступая 30 марта перед парламентом Норвегии, призвал запретить судам из России заходить в порты Европы.
Блокирование РФ украинских морских портов является проблемой для всего мира. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 31 марта. Он отметил, что Черное море имеет большое стратегическое значение для НАТО, так как три прибрежные государства (Турция, Болгария и Румыния) являются членами НАТО, а Украина и Грузия – партнеры Альянса.