В Черном море сейчас находится семь российских кораблей с суммарным залпом до 50 ракет типа "Калибр" – Минобороны

"Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении", – сказал Мотузяник.
По его словам, в настоящее время в Черном море находится уже семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"Их суммарный залп может составлять до 50 ракет", – отметил спикер.
Мотузяник подчеркнул, что этими ракетами Россия может наносить ракетные удары по всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.