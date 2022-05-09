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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море сейчас находится семь российских кораблей с суммарным залпом до 50 ракет типа "Калибр" – Минобороны

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Ракетами с Черного моря Россия может наносить удары по всей территории Украины
Ракетами с Черного моря Россия может наносить удары по всей территории Украины
Фото: depositphotos.com

Корабли Черноморского флота, находящиеся в акватории Черного и Азовского морей, продолжают оказывать огневую поддержку российской армии на приморском направлении. Об этом 9 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, который транслировал Ukraine Media Center.

"Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении", – сказал Мотузяник.

По его словам, в настоящее время в Черном море находится уже семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Их суммарный залп может составлять до 50 ракет", – отметил спикер.

Мотузяник подчеркнул, что этими ракетами Россия может наносить ракетные удары по всей территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Украина, война, корабль, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, корабли, море
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