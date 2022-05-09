Оккупанты четырьмя ракетами обстреляли Одесскую область из Крыма

Об этом 9 мая в Facebook сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Одесская область. Ракетный удар: четыре ракеты типа "Оникс" из комплекса "Бастион". Ракеты прилетели с территории временно оккупированного Крыма", – написал он.

Враг "продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население", отметило Оперативное командование ВСУ "Юг", украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.