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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты четырьмя ракетами обстреляли Одесскую область из Крыма

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Очень высока вероятность продолжения ракетных атак оккупантов по Одесской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное)
Очень высока вероятность продолжения ракетных атак оккупантов по Одесской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Одесской области с временно оккупированного Крымского полуострова.

Об этом 9 мая в Facebook сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Одесская область. Ракетный удар: четыре ракеты типа "Оникс" из комплекса "Бастион". Ракеты прилетели с территории временно оккупированного Крыма", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2341399242668631

Враг "продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население", отметило Оперативное командование ВСУ "Юг", украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

Теги: Россия, Крым, Украина, военные, Одесская область, вторжение, ВСУ, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, население, спикер, российские оккупанты, Сергей Братчук
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