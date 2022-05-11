Следователи нашли в Тростянце документы оккупантов, свидетельствующие, что РФ хотела захватить всю Украину – ГБР

Об этом директор ГБР Алексей Сухачев сообщил 11 мая, информирует пресс-служба бюро.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", – сказал Сухачев.

По информации пресс-службы бюро, следователи ГБР осмотрели более 2 тыс. га "фактически разрушенного" оккупантами Тростянца.

"Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи российских военных. Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города из России, следователи ГБР обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца", – сообщили в Госбюро.

Война России против Украины. Главное (обновляется)