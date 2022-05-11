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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следователи нашли в Тростянце документы оккупантов, свидетельствующие, что РФ хотела захватить всю Украину – ГБР

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Тростянец фактически разрушен российскими оккупантами, сообщили в ГБР
Тростянец фактически разрушен российскими оккупантами, сообщили в ГБР
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Следователи Государственного бюро расследований нашли в освобожденном от российских оккупантов Тростянце (Сумская область) документы армии РФ, которые свидетельствуют о том, что Россия планировала захватить всю территорию Украины.

Об этом директор ГБР Алексей Сухачев сообщил 11 мая, информирует пресс-служба бюро. 

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", – сказал Сухачев. 

По информации пресс-службы бюро, следователи ГБР осмотрели более 2 тыс. га "фактически разрушенного" оккупантами Тростянца. 

"Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи российских военных. Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города из России, следователи ГБР обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца", – сообщили в Госбюро. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/2160896800732615

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта. ГБР задокументировало около 20 фактов пыток жителей города россиянами.

Штаб российских оккупантов в Тростянце был в помещении вокзала, камеру для пыток нашли там. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, захват, расследование, война России против Украины, следователь, ГБР, Алексей Сухачев, Тростянец
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