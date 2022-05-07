Лещенко показал бывший штаб оккупантов в Тростянце – в подвале нашли пыточную, а на крыше – ногу оккупанта

Он рассказал, что посетил освобожденный Тростянец вместе с руководством "Укрзалізниці".

Камеру для пыток, по словам Лещенко, нашли в подвале возле туалета на вокзале. "Кровь все еще осталась на стене", – отметил Лещенко.

Он опубликовал видео, которые снял в этих помещениях.

"Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки – российский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia. На втором этаже прямо на стене в комнате отдыха они нарисовали карту военной операции. Позволили себе ругань в адрес 93-й бригады "Холодный Яр". Но в результате именно эти воины и выбили нечисть из Тростянца, превратив их в мусор. Только на днях были обнаружены последние останки тела одного из захватчиков – оторванную ногу. Нашли ее… на крыше вокзала", – написал он.

Судя по фото и видео, речь идет о помещениях, которые показывали авторы проекта "Український свідок" в первые дни после зачистки Тростянца от оккупантов. Тогда они были завалены мусором.

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