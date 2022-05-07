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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лещенко показал бывший штаб оккупантов в Тростянце – в подвале нашли пыточную, а на крыше – ногу оккупанта

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Оккупанты разрисовали стены в помещении вокзала
Оккупанты разрисовали стены в помещении вокзала
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

В Тростянце Сумской области штаб российских оккупантов был в помещении вокзала, сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Facebook.

Он рассказал, что посетил освобожденный Тростянец вместе с руководством "Укрзалізниці".

Камеру для пыток, по словам Лещенко, нашли в подвале возле туалета на вокзале. "Кровь все еще осталась на стене", – отметил Лещенко.

Он опубликовал видео, которые снял в этих помещениях.

"Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки – российский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia. На втором этаже прямо на стене в комнате отдыха они нарисовали карту военной операции. Позволили себе ругань в адрес 93-й бригады "Холодный Яр". Но в результате именно эти воины и выбили нечисть из Тростянца, превратив их в мусор. Только на днях были обнаружены последние останки тела одного из захватчиков – оторванную ногу. Нашли ее… на крыше вокзала", – написал он.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/7314752805261991

Судя по фото и видео, речь идет о помещениях, которые показывали авторы проекта "Український свідок" в первые дни после зачистки Тростянца от оккупантов. Тогда они были завалены мусором. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта. ГБР задокументировало около 20 фактов пыток жителей города россиянами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Сергей Лещенко, пытки, война России против Украины, кровь, Тростянец
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