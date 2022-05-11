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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия до сих пор хочет захватить Киев и провести смену власти в Украине – Генштаб ВСУ

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Генерал Громов: Противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие
Генерал Громов: Противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие
Скриншот: Укрінформ / YouTube

Россия не отказалась от идеи захватить Киев. Об этом бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил на брифинге 11 мая, трансляцию вел "Укринформ".

"Мы сорвали планы противника по молниеносному блокированию Киева, захвату Харькова, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум, заставили противника отказаться от его агрессивных планов, сосредоточить силы на одном из направлений", – сказал он. 

По словам Громова, сейчас наиболее интенсивные боевые действия идут на лиманском направлении на востоке Украины. 

"В районе Харькова противник после неудачной попытки окружения города перешел к обороне. Потерпев неудачу на изюмском направлении, перешел к обороне и сейчас осуществляет сдерживающие действия, а также перебрасывает силы на луганское направление", – продолжил он. 

Также, по данным Генштаба, российские оккупанты перешли к обороне на херсонском и мелитопольском направлениях после того, как ВСУ освободили там ряд населенных пунктов. 

"Даже достижение противником задекларированной цели второго этапа "специальной операции" – это оккупация Донецкой и Луганской областей – наиболее вероятно, не удовлетворит амбиции противника, а только создаст условия для расширения агрессии. [...] Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создания сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захвата территории Центральной Украины, овладения Киевом, инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с приведением к власти пророссийских сил, создания нового государственного образования и включения его в состав России. Таким образом противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 77-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины

По информации Госбюро расследований, Россия планировала захватить всю территорию Украины – об этом свидетельствуют документы оккупантов, найденные в освобожденном Тростянце Сумской области.

В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Одесса, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Генштаб ВСУ, захват, война России против Украины, российские оккупанты
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