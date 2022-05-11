Россия до сих пор хочет захватить Киев и провести смену власти в Украине – Генштаб ВСУ

"Мы сорвали планы противника по молниеносному блокированию Киева, захвату Харькова, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум, заставили противника отказаться от его агрессивных планов, сосредоточить силы на одном из направлений", – сказал он.
По словам Громова, сейчас наиболее интенсивные боевые действия идут на лиманском направлении на востоке Украины.
"В районе Харькова противник после неудачной попытки окружения города перешел к обороне. Потерпев неудачу на изюмском направлении, перешел к обороне и сейчас осуществляет сдерживающие действия, а также перебрасывает силы на луганское направление", – продолжил он.
Также, по данным Генштаба, российские оккупанты перешли к обороне на херсонском и мелитопольском направлениях после того, как ВСУ освободили там ряд населенных пунктов.
"Даже достижение противником задекларированной цели второго этапа "специальной операции" – это оккупация Донецкой и Луганской областей – наиболее вероятно, не удовлетворит амбиции противника, а только создаст условия для расширения агрессии. [...] Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создания сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захвата территории Центральной Украины, овладения Киевом, инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с приведением к власти пророссийских сил, создания нового государственного образования и включения его в состав России. Таким образом противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 77-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
По информации Госбюро расследований, Россия планировала захватить всю территорию Украины – об этом свидетельствуют документы оккупантов, найденные в освобожденном Тростянце Сумской области.
В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.