Россия до сих пор хочет захватить Киев и провести смену власти в Украине – Генштаб ВСУ

Генерал Громов: Противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие Скриншот: Укрінформ / YouTube

"Мы сорвали планы противника по молниеносному блокированию Киева, захвату Харькова, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум, заставили противника отказаться от его агрессивных планов, сосредоточить силы на одном из направлений", – сказал он.

По словам Громова, сейчас наиболее интенсивные боевые действия идут на лиманском направлении на востоке Украины.

"В районе Харькова противник после неудачной попытки окружения города перешел к обороне. Потерпев неудачу на изюмском направлении, перешел к обороне и сейчас осуществляет сдерживающие действия, а также перебрасывает силы на луганское направление", – продолжил он.

Также, по данным Генштаба, российские оккупанты перешли к обороне на херсонском и мелитопольском направлениях после того, как ВСУ освободили там ряд населенных пунктов.

"Даже достижение противником задекларированной цели второго этапа "специальной операции" – это оккупация Донецкой и Луганской областей – наиболее вероятно, не удовлетворит амбиции противника, а только создаст условия для расширения агрессии. [...] Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создания сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захвата территории Центральной Украины, овладения Киевом, инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с приведением к власти пророссийских сил, создания нового государственного образования и включения его в состав России. Таким образом противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие", – добавил он.

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