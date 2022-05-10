В Киеве за время войны повреждены 390 зданий, их восстановление обойдется более чем в €70 млн – Кличко

В Киеве от обстрелов и бомбардировок оккупантов повреждены 75 учебных заведений, рассказал Кличко Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Всего ориентировочная стоимость на восстановление всех построек в столице будет составлять более €70 млн. И об этом мы сегодня говорили во время онлайн-общения с представителями ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития. – "ГОРДОН"), которые готовы нам помогать в этом", – написал городской голова Киева.

По словам Кличко, уже определено 20 домов, где нужно начать восстановительные работы в первую очередь, чтобы "люди могли скорее вернуться в свои дома".

Кличко уточнил, что в Киеве от обстрелов и бомбардировок оккупантов повреждены 75 учебных заведений (30 – дошкольные), 17 учреждений здравоохранения, 11 заведений культуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)