В Киеве за время войны повреждены 390 зданий, их восстановление обойдется более чем в €70 млн – Кличко

"Всего ориентировочная стоимость на восстановление всех построек в столице будет составлять более €70 млн. И об этом мы сегодня говорили во время онлайн-общения с представителями ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития. – "ГОРДОН"), которые готовы нам помогать в этом", – написал городской голова Киева.
По словам Кличко, уже определено 20 домов, где нужно начать восстановительные работы в первую очередь, чтобы "люди могли скорее вернуться в свои дома".
Кличко уточнил, что в Киеве от обстрелов и бомбардировок оккупантов повреждены 75 учебных заведений (30 – дошкольные), 17 учреждений здравоохранения, 11 заведений культуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.
Того же дня оккупанты обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами. Одна из них попала в жилой 25-этажный дом в столице, 10 человек пострадали, погибла журналистка "Радіо Свобода".
7 мая Кличко сообщил, что в Киеве может скоро появиться новая ПВО западного стандарта. По его словам, после 8−9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу.