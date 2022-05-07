В Киеве может скоро появиться новая ПВО западного стандарта – Кличко

"Люди уже немного успокоились – привыкли ли уже, страх прошел или [настраивает] ситуация, когда мы уже не слышим взрывов в пригороде Киева, связанных с приближением на близкое расстояние орков. Сейчас в Киевской области нет никого, военные держат ситуацию под контролем и киевляне чувствуют себя более защищенными и уверенными в нормальной жизни", – отметил Кличко.
В то же время он попросил соблюдать требования и не пренебрегать правилами поведения при воздушных тревогах, предупреждающих о возможных ракетных обстрелах.
"В любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", – сказал Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.
Вечером 28 апреля россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами. Одна из них попала в жилой 25-этажный дом, 10 человек пострадали, погибла журналистка "Радіо Свобода".
По информации Кличко, всего в Киеве обстрелами повреждено более 200 домов, 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры. По данным на 29 апреля, ранены 435 киевлян, более 100 погибли.