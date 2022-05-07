В Киеве может скоро появиться новая ПВО западного стандарта – Кличко

"Люди уже немного успокоились – привыкли ли уже, страх прошел или [настраивает] ситуация, когда мы уже не слышим взрывов в пригороде Киева, связанных с приближением на близкое расстояние орков. Сейчас в Киевской области нет никого, военные держат ситуацию под контролем и киевляне чувствуют себя более защищенными и уверенными в нормальной жизни", – отметил Кличко.

В то же время он попросил соблюдать требования и не пренебрегать правилами поведения при воздушных тревогах, предупреждающих о возможных ракетных обстрелах.

"В любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", – сказал Кличко.

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