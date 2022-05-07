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КИЕВ

В Киеве может скоро появиться новая ПВО западного стандарта – Кличко

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Мэр Киева попросил жителей столицы не пренебрегать правилами поведения при воздушных тревогах
Мэр Киева попросил жителей столицы не пренебрегать правилами поведения при воздушных тревогах
Фото: ДСНС України / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян не игнорировать воздушные тревоги и напомнил, что любое здание столицы может быть обстреляно. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Люди уже немного успокоились – привыкли ли уже, страх прошел или [настраивает] ситуация, когда мы уже не слышим взрывов в пригороде Киева, связанных с приближением на близкое расстояние орков. Сейчас в Киевской области нет никого, военные держат ситуацию под контролем и киевляне чувствуют себя более защищенными и уверенными в нормальной жизни", – отметил Кличко.

В то же время он попросил соблюдать требования и не пренебрегать правилами поведения при воздушных тревогах, предупреждающих о возможных ракетных обстрелах.

"В любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", – сказал Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.

Вечером 28 апреля россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами. Одна из них попала в жилой 25-этажный дом, 10 человек пострадалипогибла журналистка "Радіо Свобода".

По информации Кличко, всего в Киеве обстрелами повреждено более 200 домов, 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры. По данным на 29 апреля, ранены 435 киевлян, более 100 погибли.

Теги: Киев, Виталий Кличко, ПВО, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
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