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Посольство Греции возобновляет работу в Киеве

Посольство Греции возобновляет работу в Украине
Посольство Греции возобновляет работу в Украине
Фото: Greece in Ukraine-Греція в Україні / Facebook

Посольство Греции возобновляет работу в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Греции 10 мая.

"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после вторжения России в Украину, вновь открывается в городе с необходимым персоналом", – говорится в сообщении.

Посольство совместно с Генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине, отметили в пресс-службе.

При этом рекомендация МИД Греции гражданам страны не ездить в Украину все еще остается в силе, подчеркнули в министерстве.

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину. После этого в Киев вернулось еще несколько дипмиссий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Греция, посольство, война России против Украины
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