Посольство Греции возобновляет работу в Киеве

"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после вторжения России в Украину, вновь открывается в городе с необходимым персоналом", – говорится в сообщении.

Посольство совместно с Генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине, отметили в пресс-службе.

При этом рекомендация МИД Греции гражданам страны не ездить в Украину все еще остается в силе, подчеркнули в министерстве.