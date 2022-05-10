Посольство Греции возобновляет работу в Киеве

"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после вторжения России в Украину, вновь открывается в городе с необходимым персоналом", – говорится в сообщении.
Посольство совместно с Генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине, отметили в пресс-службе.
При этом рекомендация МИД Греции гражданам страны не ездить в Украину все еще остается в силе, подчеркнули в министерстве.
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.
2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину. После этого в Киев вернулось еще несколько дипмиссий.