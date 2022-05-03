В Украину вернулось уже 29 иностранных представительств – Зеленский

Зеленский отметил, что встретился в понедельник в Киеве с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

По словам президента, разговор касался двухсторонних отношений и планов по восстановлению Украины после войны и евроинтеграции страны.

"Вижу прогресс в выполнении договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с премьер-министром Дании. Благодарен. Получил хорошие сигналы. Благодарен за то, что Дания возобновляет работу своего посольства в нашей столице. Это уже 29-е иностранное представительство, вернувшееся в Украину", – добавил он.

Кофод лично участвовал в открытии посольства, вернувшегося в Киев 2 мая.

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