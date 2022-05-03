ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Украину вернулось уже 29 иностранных представительств – Зеленский

Посольство Дании стало 29-м диппредставительством, вернувшимся в Украину
Посольство Дании стало 29-м диппредставительством, вернувшимся в Украину
Фото: Jeppe Kofod / Twitter

Уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в своем обращении по итогам 68-го дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, опубликованном на сайте главы государства 2 мая.

Зеленский отметил, что встретился в понедельник в Киеве с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. 

По словам президента, разговор касался двухсторонних отношений и планов по восстановлению Украины после войны и евроинтеграции страны. 

"Вижу прогресс в выполнении договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с премьер-министром Дании. Благодарен. Получил хорошие сигналы. Благодарен за то, что Дания возобновляет работу своего посольства в нашей столице. Это уже 29-е иностранное представительство, вернувшееся в Украину", – добавил он.

Кофод лично участвовал в открытии посольства, вернувшегося в Киев 2 мая

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дания, посольство, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
"Она прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (598092)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (89129)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (45636)
4
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (33310)
5
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (29585)
6
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (28846)
7
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (24709)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (20339)
 
 
 
 