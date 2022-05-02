Дания вернула посольство в Киев

Он сообщил, что лично водрузил флаг у здания посольства Дании в Киеве. Министр назвал возобновление работы посольства после полномасштабного вторжения РФ в Украину важным шагом.

"Трогательно встретить как местных сотрудников, так и датчан, которые прожили здесь, в столице, последние два месяца", – отметил Кофод.

Har lige hejst flaget ved den danske ambassade i Kyiv. Vigtigt skridt at vi i dag genåbner ambassaden efter Ruslands angreb. Rørende at møde både lokalt ansatte og danskere, der har stået igennem her i hovedstaden de seneste to måneder. #dkpol pic.twitter.com/nfL04zloHR — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 2, 2022