В Киеве возобновило работу посольство Азербайджана

Адрес посольства в Киев остался прежним, как и остальные контакты.
Начиная с сегодняшнего дня консульский отдел работает по такому графику:
Офис дипмиссии, который работал во Львове, будет открыт еще неделю – до 6 мая.
"Также сообщаем, что, учитывая ситуацию, временно возобновление в посольстве документов, выданных в Азербайджанской Республике, физически не усматривается возможным", – отметили в дипмиссии.
Посольство работало во Львове более месяца. Министерство иностранных дел Азербайджана 8 марта сообщало, что переводит дипломатов туда из Киева "из-за растущих угроз".
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.
29 апреля стало известно о возвращении в столицу Украины посольств Нидерландов и Великобритании.