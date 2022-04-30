В Киеве возобновило работу посольство Азербайджана

Посольство Азербайджана работало во Львове с марта Фото: ЕРА

Адрес посольства в Киев остался прежним, как и остальные контакты.

Начиная с сегодняшнего дня консульский отдел работает по такому графику:

прием обращений – 10.00–13.00;

выдача готовых документов – 15.00–18.00.

Офис дипмиссии, который работал во Львове, будет открыт еще неделю – до 6 мая.

"Также сообщаем, что, учитывая ситуацию, временно возобновление в посольстве документов, выданных в Азербайджанской Республике, физически не усматривается возможным", – отметили в дипмиссии.

Посольство работало во Львове более месяца. Министерство иностранных дел Азербайджана 8 марта сообщало, что переводит дипломатов туда из Киева "из-за растущих угроз".