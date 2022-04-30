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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве возобновило работу посольство Азербайджана

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Посольство Азербайджана работало во Львове с марта
Посольство Азербайджана работало во Львове с марта
Фото: ЕРА

29 апреля в Киеве возобновило работу посольство Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Адрес посольства в Киев остался прежним, как и остальные контакты.

Начиная с сегодняшнего дня консульский отдел работает по такому графику: 

  • прием обращений – 10.00–13.00;
  • выдача готовых документов – 15.00–18.00.

Офис дипмиссии, который работал во Львове, будет открыт еще неделю – до 6 мая.

"Также сообщаем, что, учитывая ситуацию, временно возобновление в посольстве документов, выданных в Азербайджанской Республике, физически не усматривается возможным", – отметили в дипмиссии.

Посольство работало во Львове более месяца. Министерство иностранных дел Азербайджана 8 марта сообщало, что переводит дипломатов туда из Киева "из-за растущих угроз".

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

29 апреля стало известно о возвращении в столицу Украины посольств Нидерландов и Великобритании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Львов, посольство, Азербайджан, дипломаты
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