Азербайджан еще раз напомнил России, что отдельной административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах" не существует

В минобороны страны также заверили, что контролируют оперативную обстановку в Нагорном Карабахе Фото: ЕРА

"Министерство обороны Азербайджанской Республики с сожалением отмечает, что моменты, отраженные в заявлении министерства обороны Российской Федерации, не соответствуют действительности. Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло", – говорится в заявлении.

В минобороны страны также заверили, что контролируют оперативную обстановку, и опровергли заявление министерства обороны РФ о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и случаях ранений среди азербайджанских военнослужащих.

В ведомстве второй раз подчеркнули, что "на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", назвав использование такого термина со стороны РФ "неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией".

Кроме того, минобороны напомнило России о том, что "в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух", а его правильное название – Фаррух.