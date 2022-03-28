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Азербайджан еще раз напомнил России, что отдельной административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах" не существует

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В минобороны страны также заверили, что контролируют оперативную обстановку в Нагорном Карабахе
В минобороны страны также заверили, что контролируют оперативную обстановку в Нагорном Карабахе
Фото: ЕРА

Министерство обороны Азербайджана заявило, что информация России об отступлении азербайджанской армии с собственных позиций в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, и второй раз подчеркнуло, что отдельной административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах" не существует. Об этом говорится в заявлении минобороны страны, опубликованном 27 марта.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики с сожалением отмечает, что моменты, отраженные в заявлении министерства обороны Российской Федерации, не соответствуют действительности. Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло", – говорится в заявлении.

В минобороны страны также заверили, что контролируют оперативную обстановку, и опровергли заявление министерства обороны РФ о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и случаях ранений среди азербайджанских военнослужащих.

В ведомстве второй раз подчеркнули, что "на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", назвав использование такого термина со стороны РФ "неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией".

Кроме того, минобороны напомнило России о том, что "в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух", а его правильное название – Фаррух.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.

После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.

24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".

Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху и призвала отвести войска. В Азербайджане ответили, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений", потребовали обеспечить вывод с территорий армянских войск и "не использовать выражение "Нагорный Карабах".

Теги: Россия, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Минобороны, военнослужащий, войска
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