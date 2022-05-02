Посол Южной Кореи вернулся в Киев

Сотрудники посольства Южной Кореи были эвакуированы из Киева и работали во временном офисе в Черновцах с марта Фото: depositphotos.com

Сотрудники посольства Южной Кореи были эвакуированы из Киева и работали во временном офисе в Черновцах с марта.

Посол Ким Хен Тхэ и некоторые сотрудники посольства вернулись в Киев для подготовки к работе там, начиная с понедельника, 2 мая. Посольство рассматривает поэтапное возвращение оставшихся сотрудников в соответствии с будущей ситуацией с безопасностью.

Другие сотрудники посольства сейчас находятся в Черновцах, а еще один временный офис находится в Румынии.