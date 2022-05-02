Соединенные Штаты планируют в мае вернуть в Киев свое посольство в Украине

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что сроки возвращения в Киев зависят от безопасности персонала посольства.

"Мы охотно вернемся", – подчеркнула Квин.

По ее словам, это произойдет, когда разрешение на переезд даст Государственный департамент США.

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