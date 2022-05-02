Соединенные Штаты планируют в мае вернуть в Киев свое посольство в Украине

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – сказала дипломат.
Она подчеркнула, что сроки возвращения в Киев зависят от безопасности персонала посольства.
"Мы охотно вернемся", – подчеркнула Квин.
По ее словам, это произойдет, когда разрешение на переезд даст Государственный департамент США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США эвакуировали свои дипмиссии из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск.
Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил 25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.