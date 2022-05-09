Посольство Канады возобновляет работу в Киеве

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте премьера Канады.
"Посол Лариса Галадза вместе с группой дополнительных сотрудников возобновит дипломатические операции в Киеве в рамках постепенного восстановления полного дипломатического присутствия и предоставления услуг Канады. До дальнейшего уведомления консульские и иммиграционные услуги будут по-прежнему предоставляться в Польше и других европейских городах региона", – говорится в сообщении.
Трюдо на совместной пресс-конференции с Зеленским, которая транслировалась в Facebook Офиса президента, отметил, что это очень важный символ "не только того, что Канада остается другом и партнером, но показывающий, насколько выносливыми, стойкими, патриотичными являются украинцы, которые не дали пасть своему городу".
"Мы будем вместе сейчас строить новое будущее для Украины", – подчеркнул премьер Канады.
Визит премьер-министра Канады в Украину не анонсировался. Трюдо побывал в Ирпене под Киевом и "был в шоке" от разрушений, которые нанесли городу российские оккупанты.
На встрече с Зеленским Трюдо заявил, что Канада стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Канада поставит Украине новое оружие и введет новые санкции против РФ из-за ее вторжения на украинскую территорию, отметил Трюдо.
Зеленский поблагодарил премьера Канады за визит в Киев, поддержку и договоренность об "отмене всех барьеров в торговле" сроком на один год.
О приостановлении работы посольства Канады в Киеве из-за российской агрессии и переезде диппредставительства во временный офис во Львове сообщала 12 февраля глава МИД страны Мелани Жоли. Впоследствии Канада эвакуировала сотрудников посольства в Польшу.