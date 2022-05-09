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Посольство Канады возобновляет работу в Киеве

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Трюдо (третий слева) принял участие в церемонии поднятия флага возле здания посольства Канады в Киеве
Трюдо (третий слева) принял участие в церемонии поднятия флага возле здания посольства Канады в Киеве
Фото: Paul Workman / Twitter

Посольство Канады возобновляет работу в Киеве. 8 мая в церемонии поднятия флага в связи с повторным открытием канадского диппредставительства в Украине приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-премьер Христя Фриланд и министр иностранных дел Мелани Жоли.

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте премьера Канады.

"Посол Лариса Галадза вместе с группой дополнительных сотрудников возобновит дипломатические операции в Киеве в рамках постепенного восстановления полного дипломатического присутствия и предоставления услуг Канады. До дальнейшего уведомления консульские и иммиграционные услуги будут по-прежнему предоставляться в Польше и других европейских городах региона", – говорится в сообщении.

Трюдо на совместной пресс-конференции с Зеленским, которая транслировалась в Facebook Офиса президента, отметил, что это очень важный символ "не только того, что Канада остается другом и партнером, но показывающий, насколько выносливыми, стойкими, патриотичными являются украинцы, которые не дали пасть своему городу".

"Мы будем вместе сейчас строить новое будущее для Украины", – подчеркнул премьер Канады.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1055409212000306/

Визит премьер-министра Канады в Украину не анонсировался. Трюдо побывал в Ирпене под Киевом и "был в шоке" от разрушений, которые нанесли городу российские оккупанты.

На встрече с Зеленским Трюдо заявил, что Канада стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Канада поставит Украине новое оружие и введет новые санкции против РФ из-за ее вторжения на украинскую территорию, отметил Трюдо.

Зеленский поблагодарил премьера Канады за визит в Киев, поддержку и договоренность об "отмене всех барьеров в торговле" сроком на один год.

Контекст:

О приостановлении работы посольства Канады в Киеве из-за российской агрессии и переезде диппредставительства во временный офис во Львове сообщала 12 февраля глава МИД страны Мелани Жоли. Впоследствии Канада эвакуировала сотрудников посольства в Польшу.

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