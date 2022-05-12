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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перегруппировывают войска для возобновления наступления на Барвенково и Славянск, ведут штурмовые действия на Донбассе – Генштаб ВСУ

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На лиманском направлении оккупанты форсировали реку Северский Донец, отметили в Генштабе ВСУ
На лиманском направлении оккупанты форсировали реку Северский Донец, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска осуществляют перегруппировку войск на славянском направлении для возобновления наступления на Барвенково (Харьковская область) и Славянск (Донецкая область).

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

"С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

На донецком направлении оккупанты пытаются развить наступательные действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным (Луганская область), захват Лимана (Донецкая область) и Северодонецка (Луганская область).

"На лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск (Донецкая область) ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной (Луганская область) перебросил технику понтонно-мостового парка", – рассказали в Генштабе ВСУ.

На северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеет частичный успех.

"На бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются. На авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново. На кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые действия", – отметили в Генштабе.

В то же время в Мариуполе оккупанты сосредоточили основные усилия на блокировании и попытках уничтожения подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за минувшие сутки отбили девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315147577464994

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

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