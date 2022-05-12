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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ разрушили два понтонных моста через Северский Донец. Уничтожены десятки единиц техники оккупантов. Фото

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В Минобороны сообщили, что мосты и технику оккупантов уничтожили артиллеристы из 17-й бригады
В Минобороны сообщили, что мосты и технику оккупантов уничтожили артиллеристы из 17-й бригады 
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Украинские военнослужащие уничтожили понтонные переправы через реку Северский Донец в Луганской области, которые навели российские оккупанты. Об этом 11 мая в эфире телемарафона, который в том числе транслировал телеканал "Украина 24", сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он уточнил, что это произошло возле поселка Белогоровка.

"Там уже в который раз наши военные разбомбили их понтонные переправы вместе с техникой, вместе с людьми. Там уже просто валяются десятки разорванных БТР и танков. Это наша локальная Чернобаевка (Чернобаевка – поселок в Херсонской области, который оккупанты использовали как командный пункт и место сбора самолетов. Украинская армия много раз наносила по нему удары, но оккупанты продолжали перемещать туда технику"ГОРДОН")", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что "орки все время пытаются навести понтонную переправу, и все время мы ее разбиваем". 

Гайдай сказал, что в целом оккупанты в регионе "очень сильно активизировались". 

"Враг бросил все силы, чтобы прорвать оборону Северодонецка и на окраинах Рубежного и попытаться перерезать трассу Лисичанск – Бахмут в двух направлениях: со стороны Камышевахи – Попасной и со стороны Белогоровки", – объяснил глава ОВА. 

В Telegram он добавил, что украинские защитники "бьют орков как мух". 

"К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека", – написал Гайдай. 

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter сделанные дроном фото разрушенных переправ. 

"Артиллеристы 17-й танковой бригады украинской армии открыли сезон отпусков для рашистов. Кто-то искупался в Северском Донце, а кто-то загорел на майском солнце", – отметили в ведомстве, не приведя никаких других подробностей. 

Фото: Defence of Ukraine / Twitter
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Фото: Defence of Ukraine / Twitter
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Фото: Defence of Ukraine / Twitter
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Фото: Defence of Ukraine / Twitter
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

По данным CNN, журналисты которого проанализировали спутниковые снимки и снимки, полученные с дрона, за последние сутки украинская армия уничтожила минимум две понтонные переправы возле Белогоровки. 

Издание Defense Express сообщило, что речь идет о полном уничтожении более 30 единиц бронетехники противника, включая танки и боевые машины пехоты. На опубликованных снимках видно на одном берегу реки остатки понтонных и инженерных машин, на другом – сожженную технику. В реке находятся фрагменты двух переправ. 

"Понтоны пробиты и уже не пригодны к использованию, что также предотвратит быстрое восстановление переправы, потому что сначала их надо оттянуть", – отметили журналисты Defense Express. 

Авторы Twitter-аккаунта Ukraine Weapons Tracker, которые отслеживают использование и захват техники во время войны России против Украины, написали, что насчитали недалеко от разрушенных мостов 14 БМП-1 и БМП-2, семь МТ-ЛБ, шесть танков Т-72Б, буксир и пять единиц неидентифицированной техники. Позже они добавили, что рассмотрели на опубликованных снимках еще один танк (Т-80 или Т-72) и три БМП-1 и БМП-2.

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

9 мая Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.

10 мая руководитель Луганской ОВА рассказал, что украинские военнослужащие практически выбили оккупантов из Белогоровки. "Территория почти зачищена. Продолжается зачистка территории от орков, которые переправились по реке: сами понтоны и вся их техника уже уничтожены. На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось чуть-чуть", – заявил он тогда. 

В сводке за 11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны, их наибольшая активность наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца, отметили в Генштабе. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Северский Донец, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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