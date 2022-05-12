ВСУ разрушили два понтонных моста через Северский Донец. Уничтожены десятки единиц техники оккупантов. Фото

В Минобороны сообщили, что мосты и технику оккупантов уничтожили артиллеристы из 17-й бригады Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Он уточнил, что это произошло возле поселка Белогоровка.

"Там уже в который раз наши военные разбомбили их понтонные переправы вместе с техникой, вместе с людьми. Там уже просто валяются десятки разорванных БТР и танков. Это наша локальная Чернобаевка (Чернобаевка – поселок в Херсонской области, который оккупанты использовали как командный пункт и место сбора самолетов. Украинская армия много раз наносила по нему удары, но оккупанты продолжали перемещать туда технику. – "ГОРДОН")", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что "орки все время пытаются навести понтонную переправу, и все время мы ее разбиваем".

Гайдай сказал, что в целом оккупанты в регионе "очень сильно активизировались".

"Враг бросил все силы, чтобы прорвать оборону Северодонецка и на окраинах Рубежного и попытаться перерезать трассу Лисичанск – Бахмут в двух направлениях: со стороны Камышевахи – Попасной и со стороны Белогоровки", – объяснил глава ОВА.

В Telegram он добавил, что украинские защитники "бьют орков как мух".

"К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека", – написал Гайдай.

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter сделанные дроном фото разрушенных переправ.

"Артиллеристы 17-й танковой бригады украинской армии открыли сезон отпусков для рашистов. Кто-то искупался в Северском Донце, а кто-то загорел на майском солнце", – отметили в ведомстве, не приведя никаких других подробностей.

Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Фото: Defence of Ukraine / Twitter

По данным CNN, журналисты которого проанализировали спутниковые снимки и снимки, полученные с дрона, за последние сутки украинская армия уничтожила минимум две понтонные переправы возле Белогоровки.

Издание Defense Express сообщило, что речь идет о полном уничтожении более 30 единиц бронетехники противника, включая танки и боевые машины пехоты. На опубликованных снимках видно на одном берегу реки остатки понтонных и инженерных машин, на другом – сожженную технику. В реке находятся фрагменты двух переправ.

"Понтоны пробиты и уже не пригодны к использованию, что также предотвратит быстрое восстановление переправы, потому что сначала их надо оттянуть", – отметили журналисты Defense Express.

Авторы Twitter-аккаунта Ukraine Weapons Tracker, которые отслеживают использование и захват техники во время войны России против Украины, написали, что насчитали недалеко от разрушенных мостов 14 БМП-1 и БМП-2, семь МТ-ЛБ, шесть танков Т-72Б, буксир и пять единиц неидентифицированной техники. Позже они добавили, что рассмотрели на опубликованных снимках еще один танк (Т-80 или Т-72) и три БМП-1 и БМП-2.