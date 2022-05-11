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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты повредили в Северодонецке 70% жилых домов

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Стрюк подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов значительно увеличилось
Стрюк подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов значительно увеличилось
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Северодонецке Луганской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов повреждены около 70% жилых домов. Об этом в Telegram 11 мая сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

Он подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов значительно увеличилось.

"У нас страдают и новые кварталы, вчера горел десятиэтажный дом. Около 70% домов повреждены, из них 30% уже непригодны для проживания", – отметил Стрюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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