Российские оккупанты повредили в Северодонецке 70% жилых домов

Он подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов значительно увеличилось.

"У нас страдают и новые кварталы, вчера горел десятиэтажный дом. Около 70% домов повреждены, из них 30% уже непригодны для проживания", – отметил Стрюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.