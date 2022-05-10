"А еще полетели на Марс и захватили его". В РФ заявили, что вышли на админграницу Луганской области, Гайдай ответил

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что "при поддержке российской армии силы "ЛНР" прорвали оборону украинских войск".
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге, что оккупанты якобы "зачистили" Попасную. Он также заявил, что при этом погибли "до 120 украинских военных" и ликвидировано 13 единиц бронетехники ВСУ.
В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram опроверг заявление минобороны РФ.
"Да-да-да, конечно. Росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они вышли на админграницу Луганской области возле Попасной. А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет, а из зомбоящика нужно что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение стало в помощь", – написал глава ОВА.
Гайдай подчеркнул, что ВСУ отошли от Попасной на более укрепленные позиции и уверенно держат оборону. Прорывов оккупантов, по его словам, в этом направлении нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
9 мая Гайдай отметил, что оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.
Утром 10 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.