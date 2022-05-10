"А еще полетели на Марс и захватили его". В РФ заявили, что вышли на админграницу Луганской области, Гайдай ответил

Гайдай: Побед нет, а из зомбоящика нужно что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение стало в помощь Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что "при поддержке российской армии силы "ЛНР" прорвали оборону украинских войск".

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге, что оккупанты якобы "зачистили" Попасную. Он также заявил, что при этом погибли "до 120 украинских военных" и ликвидировано 13 единиц бронетехники ВСУ.

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram опроверг заявление минобороны РФ.

"Да-да-да, конечно. Росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они вышли на админграницу Луганской области возле Попасной. А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет, а из зомбоящика нужно что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение стало в помощь", – написал глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что ВСУ отошли от Попасной на более укрепленные позиции и уверенно держат оборону. Прорывов оккупантов, по его словам, в этом направлении нет.

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