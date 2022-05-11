В Луганской области оккупанты обстреляли школу-интернат, многоэтажки и дом культуры

10 мая войска РФ 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупанты открыли огонь по Горскому, попав в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Пострадавших в результате атаки нет – воспитанников школы заранее эвакуировали.

В Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без газа. Вторые сутки нет и света.

Во Врубовке пострадали шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.

Как отмечает Гайдай, на северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Также РФ безрезультатно пыталась провести штурм в районах Нижнего, Тошковки, Орехово.

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