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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты обстреляли школу-интернат, многоэтажки и дом культуры

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10 мая войска РФ 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области
10 мая войска РФ 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска за сутки 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области. Под удар в разных населенных пунктах попали многоэтажки, школа, дом культуры, гостиница, а Северодонецк остался без газа. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Оккупанты открыли огонь по Горскому, попав в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Пострадавших в результате атаки нет – воспитанников школы заранее эвакуировали.

В Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без газа. Вторые сутки нет и света.

Во Врубовке пострадали шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.

Как отмечает Гайдай, на северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Также РФ безрезультатно пыталась провести штурм в районах Нижнего, Тошковки, Орехово.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

9 мая Гайдай отметил, что оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.

Утром 10 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, война, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горское, обстрелы, война России против Украины, Врубовка
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