В Луганской области оккупанты обстреляли школу-интернат, многоэтажки и дом культуры

Оккупанты открыли огонь по Горскому, попав в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Пострадавших в результате атаки нет – воспитанников школы заранее эвакуировали.
В Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без газа. Вторые сутки нет и света.
Во Врубовке пострадали шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.
Как отмечает Гайдай, на северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Также РФ безрезультатно пыталась провести штурм в районах Нижнего, Тошковки, Орехово.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
9 мая Гайдай отметил, что оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.
Утром 10 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.