Оккупанты 22 раза обстреливали Луганскую область, ранен один человек – Гайдай

"Есть разрушения жилья в Северодонецке и Лисичанске", – отметил он.
Также, по словам Гайдая, снаряд оккупантов попал в отдел полиции в Северодонецке. Произошел пожар, помещение и оборудование были уничтожены.
"При попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди, по полицейским открыли огонь россияне. Есть один травмированный сотрудник. Житель Северодонецка, который вчера получил осколочные ранения конечностей, госпитализирован и доставлен в больницу в Полтаве", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
Утром 10 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.