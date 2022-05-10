Оккупанты 22 раза обстреливали Луганскую область, ранен один человек – Гайдай

"Есть разрушения жилья в Северодонецке и Лисичанске", – отметил он.

Также, по словам Гайдая, снаряд оккупантов попал в отдел полиции в Северодонецке. Произошел пожар, помещение и оборудование были уничтожены.

"При попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди, по полицейским открыли огонь россияне. Есть один травмированный сотрудник. Житель Северодонецка, который вчера получил осколочные ранения конечностей, госпитализирован и доставлен в больницу в Полтаве", – написал глава ОВА.

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