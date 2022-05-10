Гайдай: Охота на рашистов в Белогоровке продолжается, осталось чуть-чуть. Территория почти зачищена

Гайдай отметил, что оккупантам не удалось продвинуться в Рубежном Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

"Охота на рашистов в Белогоровке продолжается. Территория почти зачищена. Продолжается зачистка территории от орков, которые переправились по реке: сами понтоны и вся их техника уже уничтожены. На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось чуть-чуть", – заявил Гайдай.

По его словам, бои продолжаются в селах Горской общины. При этом линия обороны остается стабильной, прорывов со стороны противника нет.

Также Гайдай отметил, что оккупантам не удалось продвинуться в Рубежном.

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