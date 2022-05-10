Гайдай: Охота на рашистов в Белогоровке продолжается, осталось чуть-чуть. Территория почти зачищена

"Охота на рашистов в Белогоровке продолжается. Территория почти зачищена. Продолжается зачистка территории от орков, которые переправились по реке: сами понтоны и вся их техника уже уничтожены. На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось чуть-чуть", – заявил Гайдай.
По его словам, бои продолжаются в селах Горской общины. При этом линия обороны остается стабильной, прорывов со стороны противника нет.
Также Гайдай отметил, что оккупантам не удалось продвинуться в Рубежном.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
9 мая Гайдай отметил, что оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.
Утром 10 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.