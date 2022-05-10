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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Охота на рашистов в Белогоровке продолжается, осталось чуть-чуть. Территория почти зачищена

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Гайдай отметил, что оккупантам не удалось продвинуться в Рубежном
Гайдай отметил, что оккупантам не удалось продвинуться в Рубежном
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Украинские военнослужащие практически выбили российских оккупантов из Белогоровки Луганской области. Об этом в Telegram 10 мая сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Охота на рашистов в Белогоровке продолжается. Территория почти зачищена. Продолжается зачистка территории от орков, которые переправились по реке: сами понтоны и вся их техника уже уничтожены. На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось чуть-чуть", – заявил Гайдай.

По его словам, бои продолжаются в селах Горской общины. При этом линия обороны остается стабильной, прорывов со стороны противника нет.

Также Гайдай отметил, что оккупантам не удалось продвинуться в Рубежном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

9 мая Гайдай отметил, что оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.

Утром 10 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины, Белогоровка
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