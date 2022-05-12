Российская ракета попала в заповедную часть острова Хортица и вызвала пожар – ОВА

"После обследования зоны поражения никаких разрушений инфраструктуры выявлено не было. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая -- повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Администрация отметила, что враг обстреливает Хортицу уже второй раз.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.

2 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.