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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области подтвержден 271 случай похищения людей – глава ОГА

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По словам Старуха, за последний день были освобождены двое жителей Запорожской области
По словам Старуха, за последний день были освобождены двое жителей Запорожской области
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 11 мая на временно захваченных территориях Запорожской области подтвержден 271 случай похищения людей оккупантами. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух.

По его информации, сейчас в заложниках российских военных остается 118 человек, освободили – 153.

"За последний день освобождены еще два наших земляка", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд. 

Офис генпрокурора сообщал о похищении оккупантами двух британских волонтеров в Запорожской области. Старух не смог подтвердить эту информацию, но подчеркнул, что в регионе речь идет о сотнях незаконно задержанных людей, некоторые из них находятся в заложниках до полутора месяцев. Среди захваченных украинцев есть и по меньшей мере один несовершеннолетний.

Теги: захват, похищение, заложники, Запорожская область, плен, пленные, война России против Украины, Александр Старух
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