В Запорожской области подтвержден 271 случай похищения людей – глава ОГА

По его информации, сейчас в заложниках российских военных остается 118 человек, освободили – 153.

"За последний день освобождены еще два наших земляка", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд.

Офис генпрокурора сообщал о похищении оккупантами двух британских волонтеров в Запорожской области. Старух не смог подтвердить эту информацию, но подчеркнул, что в регионе речь идет о сотнях незаконно задержанных людей, некоторые из них находятся в заложниках до полутора месяцев. Среди захваченных украинцев есть и по меньшей мере один несовершеннолетний.