Украинский военнослужащий рассказал, как сбежал из плена россиян

Он попал в плен в районе села Лукашовка под Черниговом, когда там шли активные бои с оккупантами.

"Наши разбили четыре КамАЗа с боекомплектом и орками. Однако у нас кончилось тяжелое оружие и нам пришлось отступить. Как раз в этот момент я попал в плен. Но не со своими ребятами, а из 16-го батальона. По нам открыли огонь. Мы попадали, начали перекликаться. Поняли, что рядом – чужие", – рассказал военнослужащий.

В сообщении командования говорится, что плененных украинских бойцов в белье и со связанными руками посадили в бронетранспортер и отвезли в центр села. Там в одном из домов оккупанты избивали их.

"Били по спине и ногам. Но начался артобстрел и нас снова погрузили вместе с российскими 300-ми в МТЛБ. Однако по дороге, где-то в поле мы наехали на мину", – продолжил военнослужащий.

Он и другие пленные украинцы тогда выжили и сбежали, закрыв россиян в транспортере.

Вечером украинские военнослужащие связались со своими сослуживцами, а ночью вышли в село Буды, где их встретили бойцы 16-го батальона.

"Это было чудо. Потому что мыслей, что нас оставят в живых, не было. Я оставлял себе жить несколько часов", – прокомментировал военнослужащий.

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