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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский военнослужащий рассказал, как сбежал из плена россиян

Военнослужащий говорит, что спасся из плена "чудом"
Военнослужащий говорит, что спасся из плена "чудом"
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Служба связей с общественностью оперативного командования "Север" опубликовала 5 мая историю одного из военнослужащих 58-й отдельной мото-пехотной бригады по имени Максим, который вместе с другими украинскими военнослужащими смог бежать из плена российских оккупантов.

Он попал в плен в районе села Лукашовка под Черниговом, когда там шли активные бои с оккупантами. 

"Наши разбили четыре КамАЗа с боекомплектом и орками. Однако у нас кончилось тяжелое оружие и нам пришлось отступить. Как раз в этот момент я попал в плен. Но не со своими ребятами, а из 16-го батальона. По нам открыли огонь. Мы попадали, начали перекликаться. Поняли, что рядом – чужие", – рассказал военнослужащий. 

В сообщении командования говорится, что плененных украинских бойцов в белье и со связанными руками посадили в бронетранспортер и отвезли в центр села. Там в одном из домов оккупанты избивали их.

"Били по спине и ногам. Но начался артобстрел и нас снова погрузили вместе с российскими 300-ми в МТЛБ. Однако по дороге, где-то в поле мы наехали на мину", – продолжил военнослужащий. 

Он и другие пленные украинцы тогда выжили и сбежали, закрыв россиян в транспортере. 

Вечером украинские военнослужащие связались со своими сослуживцами, а ночью вышли в село Буды, где их встретили бойцы 16-го батальона. 

"Это было чудо. Потому что мыслей, что нас оставят в живых, не было. Я оставлял себе жить несколько часов", – прокомментировал военнослужащий. 

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2138379203009533

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Герою публикации 23 года, он родом из Новгород-Сиверского Черниговской области. Сейчас он намерен продолжить службу – в рядах ВСУ или в Госпогранслужбе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: плен, Черниговская область, война России против Украины, военнослужащий
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