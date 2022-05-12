Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА

"Сегодня, 12 мая, около 10.00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. По предварительным данным, горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.

2 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.