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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА

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По предварительным данным, в результате удара по Запорожью пострадало частное здание (фото иллюстративное)
По предварительным данным, в результате удара по Запорожью пострадало частное здание (фото иллюстративное)
Скриншот: Запорізька обласна державна адміністрація / Telegram

Российские оккупанты 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной военной администрация (ОВА).

"Сегодня, 12 мая, около 10.00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. По предварительным данным, горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/310362841273574

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.

2 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, Запорожская ОГА, война России против Украины, ракета, запуск, российские оккупанты
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