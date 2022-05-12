СБУ предотвратила теракт в Запорожье, проверяется причастность к его организации спецслужб РФ

"Злоумышленником оказался житель Днепра 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемый сам изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в полость пиропатрон (взрывчатое вещество), а для усиления эффекта поражения начинил взрывчатку гвоздями и болтами.

"Мужчина пытался "замести следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена", – отметили в СБУ.

Сейчас задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке теракта.