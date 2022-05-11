Утром ПВО сбила ракету в Запорожской области, она разорвалась над инфраструктурным объектом – ОВА

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

"Удачно отработало наше ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)