Утром ПВО сбила ракету в Запорожской области, она разорвалась над инфраструктурным объектом – ОВА

"Удачно отработало наше ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 7 мая военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли. ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия против российских оккупантов на запорожском направлении, сообщили в Запорожской ОВА 8 мая.