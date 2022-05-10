Украденное оккупантами из Украины зерно уже в Средиземном море – ГУР Минобороны

Об этом 10 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В частности, оккупанты вывозят зерно с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.
"Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.
По данным разведки, кроме зерна, оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель и капусту.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий. 3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах.
2 мая портал "Миротворец" сообщил, что Россия пыталась вывезти украденное в Украине зерно в египетский порт Александрия. 4 мая эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко и отметил, что Украина сорвала сделку по продаже.
Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Владимир Зеленский.