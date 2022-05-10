Украденное оккупантами из Украины зерно уже в Средиземном море – ГУР Минобороны

Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом, отметили в ГУР (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

Об этом 10 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В частности, оккупанты вывозят зерно с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

"Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

По данным разведки, кроме зерна, оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель и капусту.

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