РФ пытается продать украденное в Украине зерно другим странам – Зеленский

Зеленский отметил, что Украина знает в какие страны РФ готова продавать украинское зерно, но не захотел их пока называть Фото: EPA

"У нас есть большая проблема. Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", – отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина знает в какие страны РФ готова продавать украинское зерно, но не захотел их пока называть.

"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, украденное из Украины", – сказал Зеленский.

Политик добавил, что если подобные соглашения будут заключены, Украина отреагирует должным образом.

"Итак, если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – подытожил президент.

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