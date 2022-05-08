РФ пытается продать украденное в Украине зерно другим странам – Зеленский

"У нас есть большая проблема. Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", – отметил президент.
Зеленский отметил, что Украина знает в какие страны РФ готова продавать украинское зерно, но не захотел их пока называть.
"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, украденное из Украины", – сказал Зеленский.
Политик добавил, что если подобные соглашения будут заключены, Украина отреагирует должным образом.
"Итак, если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – подытожил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий. 3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах.