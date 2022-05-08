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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается продать украденное в Украине зерно другим странам – Зеленский

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Зеленский отметил, что Украина знает в какие страны РФ готова продавать украинское зерно, но не захотел их пока называть
Зеленский отметил, что Украина знает в какие страны РФ готова продавать украинское зерно, но не захотел их пока называть
Фото: EPA

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован 7 мая.

"У нас есть большая проблема. Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", – отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина знает в какие страны РФ готова продавать украинское зерно, но не захотел их пока называть.

"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, украденное из Украины", – сказал Зеленский.

Политик добавил, что если подобные соглашения будут заключены, Украина отреагирует должным образом.

"Итак, если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – подытожил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий. 3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах.

2 мая портал "Миротворец" заявил, что Россия пыталась вывезти украденное в Украине зерно в египетский порт Александрия. 4 мая эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко и отметил, что Украина сорвала сделку по продаже.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница
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