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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пыталась продать в Египет краденое украинское зерно. МИД Украины сорвал сделку

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"Миротворец": Украинский урожай Россия вывозит через Крым
"Миротворец": Украинский урожай Россия вывозит через Крым
Фото: EPA

Россия пыталась вывезти украденное в Украине зерно в египетский порт Александрия. Перемещения судна в конце апреля – начале мая отследил и обнародовал портал "Миротворец" с помощью трекера MarineTraffic. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Экономической правде" 4 мая подтвердил эту информацию.

Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали кораблю доставить 27 тыс. тонн зерна из Севастополя в Александрию (Египет).

"Теперь российская сторона, по нашим данным, направила судно с украденным на юге Украины зерном в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы сухогруз был арестован, если зайдет в их порты", – сообщил спикер дипломатического ведомства.

По данным MarineTraffic, судно "Матрос Позынич", о котором идет речь, 28 апреля прибыло в оккупированный Севастополь к одному из зерновых терминалов, 30 апреля двинулось в направлении порта Александрии (Египет), а 4 мая снова стояло в Крыму. При движении судно периодически отключает автоматическую систему идентификации, что запрещено международными правилами. 4 мая трекер определил, что оно двигается в сторону Бейрута (Ливан).

"Матрос Позынич" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор", ее корабли совершают регулярные рейсы с возможным вывозом продовольствия из оккупированного Крыма.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий. 3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах.

Теги: Крым, Египет, МИД, война России против Украины, сайт Миротворец, Олег Николенко
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