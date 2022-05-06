Россия пыталась продать в Египет краденое украинское зерно. МИД Украины сорвал сделку

Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали кораблю доставить 27 тыс. тонн зерна из Севастополя в Александрию (Египет).

"Теперь российская сторона, по нашим данным, направила судно с украденным на юге Украины зерном в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы сухогруз был арестован, если зайдет в их порты", – сообщил спикер дипломатического ведомства.

По данным MarineTraffic, судно "Матрос Позынич", о котором идет речь, 28 апреля прибыло в оккупированный Севастополь к одному из зерновых терминалов, 30 апреля двинулось в направлении порта Александрии (Египет), а 4 мая снова стояло в Крыму. При движении судно периодически отключает автоматическую систему идентификации, что запрещено международными правилами. 4 мая трекер определил, что оно двигается в сторону Бейрута (Ливан).

"Матрос Позынич" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор", ее корабли совершают регулярные рейсы с возможным вывозом продовольствия из оккупированного Крыма.