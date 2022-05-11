На блокпосту оккупантов в Запорожской области погиб бывший нардеп Жвания – СМИ

Об обстреле автомобиля с гражданскими на блокпосту оккупантов 10 мая сообщила и прокуратура Запорожской области. По данным правоохранителей, это случилось возле села Белогорье (СМИ и Геращенко писали о Новопокровке – населенные пункты находятся рядом, в 3 км друг от друга).
"Под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство оно взорвалось. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения", – говорится в сообщении.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Прокуратура не называет имени погибшего, но по данным журналистов, речь о Жвании. Почему он оказался у блокпоста оккупантов неизвестно.
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Жвания – украинский политик и предприниматель, народный депутат Верховной Рады IV-VII созывов, председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012–2014). С февраля по сентябрь 2005 года был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.